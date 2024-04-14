Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek ligde üst üste 7. galibiyetini elde etti.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 32. haftada Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile oynadı ve sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 85’e çıkartan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. 30 puanda kalan Karagümrük ise 18. sırada kaldı.

Sezonun ilk 10 haftasında 10 galibiyet alarak tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atan sarı-lacivertliler, bu sezonki en uzun ikinci galibiyet serisine ulaştı. Kanarya, ligin 25. haftasında iç sahada Alanyaspor ile berabere kaldıktan sonra oynadığı 7 maçta da galibiyet aldı. Deplasmanda Çaykur Rizespor, Hatayspor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük’ü yenen Fenerbahçe sahasında da Kasımpaşa, Pendikspor ve Adana Demirspor’u mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu 7 maçlık süreçte rakip fileleri 20 kez havalandırdı.