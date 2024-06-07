Sarıyer Yenimahalle’de bir çocuk parkının bulunduğu noktadan denize kanalizasyon aktığını söyleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Kısa süre önce bu konuyla ilgili İSKİ hakkında suç duyurusunda bulunulurken, vatandaşlar hala bir çalışma yapılmadığını iddia ederek, "Biz yüzmeyi buralarda öğrendik. Şimdi insan yüzse felç olur" dedi.

Tüketici Konfederasyonu, Sarıyer Yenimahalle’de çocuk parkının bulunduğu noktadan kanalizasyon atığının denize bırakıldığı ve çevrenin kasten kirletildiği iddiasıyla bir süre önce İSKİ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Buna rağmen yetkililerin bir önlem almadığını ileri sürüldü.

Şikayetçi oldukları en büyük konunun kanalizasyonun denize dökülmesi olduğunu söyleyen Süleyman Oğuzkan, "Ticari tekneler denize atık dökme konusunda durmadan vergilendirilmeye tabi tutuluyor. Biz atık suyumuzu 15 gün içinde vermediğimiz zaman ceza yiyoruz. Fakat arkamızda gördüğünüz gibi evsel atıkların ki içinde kimyasallar da var durmadan denize boşalıyor. Bunun bir an evvel çözüme kavuşturulması lazım. Bu durum aslında belediyenin vermemiş olduğu bir hizmet. Normalde kanalizasyon atıkları şehir şebekesine bağlanmış olmalı fakat eski bir yerleşim yeri olduğu için burada eskiden kullanılan şebeke kullanılmaya devam ediyor ve evsel atıklar denize boşaltılıyor. Kesinlikle temizleme yapılmıyor. Burada asıl sorun bu kanalizasyon şehir şebekesine bağlanmalı. Burası belediyenin yetki alanı” dedi.

“Böyle bir rezillikle uğraşıp duruyoruz”

Yenimahalle’de doğup büyüdüğünü söyleyen balıkçı Emin Kaptan, “Çocukluğumda buralarda yüzebiliyorduk fakat şimdi yüzemez hale geldik. Gördüğünüz gibi Yenimahalle’nin bütün pisliği buraya akıyor. Ne çocuklar denize girebiliyor ne de biz ihtiyar halimizle bir denize girelim de çıkalım diyebiliyoruz, böyle bir rezillikle uğraşıp duruyoruz" diye konuştu. "Yenimahalle’nin bütün evsel atıkları, kanalizasyon pislikleri buraya akıyor" diye devam eden Kaptan, "Bu her zaman olmuyor, her zaman olsa buradan geçemezsiniz. Atıklar birikiyor ve fazla geldiğinde buraya akıyor demek ki. Bu kıyıda balıklarımız, kefallerimiz olurdu şimdi hiç biri yok” diye konuştu.

“Burada insan yüzse felç olur”

AK Parti Yenimahalle sorumlusu Selçuk Kavaloğlu ise, “Bu da Sarıyer Belediyesi’nin ayıbı. Senelerdir her yere başvurduk. Maalesef ’Boğazın İncisi’ dediğimiz Sarıyer’de denizin kenarında yaşıyoruz fakat kokudan burada oturamıyoruz. Kokudan parka kimse gelmiyor. Suyun rengi sarı mı desem yeşil mi desem. 2024 yılında bu hal Sarıyer’e yakışmıyor. Belediyemizin bu durumla ilgilenmesi lazım. İnsanların da ihmali var ama belediyecilik böyle bir şey. Şuradan ne dökerseniz denize geliyor. İnsanlar balıklarla değil insan dışkıları ile yüzüyor. Son 5-6 yıldır böyle ondan önce biz yüzmeyi buralarda öğrendik. Şimdi insan yüzse felç olur. İnsanlar balık tutardı, o işler hep bitti” dedi.