Körfez’de Marmara Denizi Günü etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler Tütünçiftlik Sahilinde yürüyüş düzenledi.

Körfez Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, 8 Haziran Marmara Denizi Günü etkinlikleri kapsamında Tütünçiftlik Sahili’nde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Erdemiş, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ali Osman Yıldırım, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Bu yıl 3’üncü kez kutlanan Marmara Denizi Günü’nde, deniz kirliliğine dikkat çekmek için gerçekleştirilen yürüyüşte öğrenciler de çeşitli pankartlar açtı. Yürüyüşte eğlenceli anlar yaşanırken, çevreye duyarlı vatandaşlar çocuklara alkışlarıyla eşlik etti.