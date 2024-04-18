Sarıyer’de aracına binen yabancı uyruklu şahıs tarafından 5 yerinden bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden taksici son yolculuğuna uğurlandı.

Dün saat 16.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak’ta yabancı uyruklu Y.B.G. isimli şahıs, taksici Yaşar Yanıkyürek’in (58) kullandığı 34 TFY 89 plakalı ticari taksiye binmişti. Taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartışmıştı. Şahıs, Yanıkyürek’i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçmıştı. Olay yerinde taksicinin hayatını kaybettiği belirlenmiş, saldırgan ise kısa sürede yakalanmıştı.

Taksici son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden taksici Yaşar Yanıkyürek için Beyoğlu Yenişehir Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Yanıkyürek’in ailesi, sevenleri ve çok sayıda taksici katıldı. Düzenlenen cenaze töreninde taksicinin 2 oğlu, babalarının tabutunun başından ayrılmadı. Namazın ardından taksicilerin oluşturduğu konvayla, cenaze Feriköy Mezarlığı’na defnedilmek üzere götürüldü.

“Bir taksici olarak gasp edilip öldürülmemiz en korktuğumuz şeyler bunlar”

Hayatını kaybeden taksicinin meslektaşı ve kayınçosu Selahattin Taşdelen, “Yaşadığımız en acı olaylardan bir tanesi. Bir taksici olarak gasp edilip öldürülmemiz en korktuğumuz şeyler bunlar. Kesici veya ateşli silahlarla bizim gasp edilmemiz. Kesinlikle önlem alınabilir. Kabin yapılabilir. 8+1’ler var. Sayın Belediye Başkanımızın 2 bin tane çıkardığı 8+1’lerde kabinler var. Ne kadar sağlıklı bilinmez ama en azından kendini koruyabilir. İlk müdahalede taksici kendini koruyabilir. Kendini dışarı atar ya da yana kaçar. Fakat yine söylüyorum emniyet kemeri. Taksilerden emniyet kemerinin kaldırılması gerekiyor. Çünkü taksici ona saldıran kişiyle boğuşma anında kendini dışarı atabilir. Emniyet kemeri takılı olduğu için adam hareket edip de kendini dışarı atamadı. Emniyet kemerini mi çıkarsın, kendini mi kollasın. Adam bıçakla saldırıyor. Elleriyle bıçağı tutmaya çalışıyor. O an emniyet kemeri takılı olmasa belki itip dışarı çıkabilecek. Araçta güvenlik kamerası vardı. Görüntüler şu anda emniyette, bize vermediler. Yüksek ihtimalle size de verirler. Olayın nasıl geliştiğini tam olarak bilmiyoruz. Emniyetten bizim öğrendiğimiz bu. 20 seneden fazladır taksicilik yapıyordu. Ben de taksiciyim beraber çalışıyorduk” dedi.

“Maalesef bir meslektaşımızı daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz”

Olaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Dün yine bir meslektaşımızı daha kaybettik. Acımız büyük, camiamızın başı sağ olsun. Sarıyer’de saat 17.00 civarında yabancı uyruklu bir yolcu tarafından emekçi şoför Yaşar ağabeyimiz maalesef bir saldırıya uğradı. Bıçaklama sonucunda vefat etti. Bu olayı gerçekleştiren yolcu, tutuklandı. Şu anda adli işlemleri devam ediyor. Biz de konuyu takip ediyoruz. Maalesef bir meslektaşımızı daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Konu caninin ifadesine göre, taksimetre ücretiyle alakalı olduğunu söylüyor. Emniyette verdiği ifade de ‘ücret nedeniyle ben bu suçu işledim’ diyor. Ümit ediyoruz ki bundan sonra böyle olaylarla bir daha karşılaşmayalım. Biz bütün yetkililerimizden, bütün bakanlıklarımızdan, İstanbul Büyükşehir Belediyemizden bu hadiselerin bir daha yaşanmaması ve can güvenliğimizin sağlanması için kabinli araçların bizim tarafımıza ekonomik şartlarda, kolaylıklar sağlayarak temin edilmesi, biz de bu konu da güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. Bu olayın tekrarı olmamasını temenni ediyoruz. Başımız sağ olsun. Verdiği ifade de, ‘Benden istenilen ücret şuydu ondan dolayı ben bu suçu işledim’ diyor. Tabii araçta kamera var. Ses kayıtlarına emniyet muhakkak ulaşacak. Yakında bu konuyla alakalı detaylı bilgi emniyet tarafından ortaya çıktığı zaman konuyu kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.