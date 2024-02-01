Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Antalya’da düzenlenen turnuvada aldığı derece ile Satranç Milli Takımı’na katılmaya hak kazanan Ali Mete Dere’yi makamında ağırladı.

Antalya’da düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Turnuvası’nda, 250 satranç sporcusu arasında 4. olan ve Satranç Milli Takımı’nda yer almaya hak kazanan, Gölcük Belediyesporlu Ali Mete Dere, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i ziyaret etti. Başarılı sporcu Dere ve ailesini belediyedeki makamında misafir eden Başkan Sezer, "Gururumuz olan Ali Mete Dere’yi, onu yetiştiren öğretmenlerimizi ve ailesini can-ı gönülden tebrik ediyor, milli takımda da üstün başarılar diliyorum" dedi.