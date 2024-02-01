1 Şubat 2024 tarihinden sonra İnegöl’de 10 TL’ye satılacak ekmek fiyatlarının sorumlusu olarak İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban gösterildi. Halk ekmek fabrikasının öneminin bugünlerde daha iyi anlaşıldığını söyleyen İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, “Tüm Türkiye’de belediyeler, ekmek fabrikaları açıp, halka ucuz ekmek satmak konusunda yarışa girerken, İnegöl’de fabrikamız kapatıldı. Ekonomik krizinin günden güne daha çok hissedildiği günümüzde ekmek fabrikasını kapatanlar bugün yeniden başkan adayı gösteriliyor. İnegöl insanı bunu hak etmiyor” şeklinde konuştu.

Alper Taban’ın 2019 seçimlerinde vaat ettiği birçok şeyi yarım yamalak yaptığını, söz verdiği büyük projeleri ise hayata geçiremediğini söyleyen Bayrak, “Bırakın söz verdiğini yapmayı, elimizde olan Halk ekmek fabrikası kapatıldı. On’larca değerli arsa satıldı. Ben İnegöl seçmeninin buna kayıtsız kalacağını düşünmüyorum. Mart 2024 yılında Alper Taban’ın yeniden aday gösterilmesini İnegöl halkı cezalandıracaktır. Göreceksiniz ciddi bir oy kaybı yaşayacaklar” şeklinde konuştu.