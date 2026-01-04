Görgün, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, SİPER-1’e ait otonom bataryanın kabul atışlı testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Gerçekleştirilen testte, manevra kabiliyeti bulunan dost ve düşman hava unsurlarının aynı anda yer aldığı karmaşık bir senaryonun uygulandığını ifade etti.

Paylaşımında, hedefin başarıyla etkisiz hale getirildiğini vurgulayan Görgün, SİPER-1 sisteminin uzun menzilli önleme yeteneği ile operasyonel seviyesinin sahada bir kez daha doğrulandığını belirtti.

Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"Seri üretim süreci hız kesmeden devam eden, uzun menzilli bölge hava savunma sistemimiz SİPER-1, otonom batarya kabulüne yönelik atışlı test faaliyetini başarıyla tamamlamıştır. Zorlu bir senaryo altında; manevra yapan dost ve düşman hava unsurlarının eş zamanlı olarak bulunduğu ortamda icra edilen testte hedef başarıyla imha edilmiş, SİPER-1’in uzun menzilli önleme kabiliyeti ve operasyonel olgunluğu bir kez daha sahada teyit edilmiştir. Ürettikçe güçlenen kahraman ordumuz için; millî imkânlarla geliştirilen ve seri imalat süreci kararlılıkla sürdürülen bu stratejik sistemleri birer birer envantere kazandırıyor, ÇELİKKUBBE’nin sahadaki caydırıcılığını her teslimatla daha da ileri taşıyoruz. Projede emeği geçen ASELSAN ve ROKETSAN ekiplerini, Millî Savunma Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli personelini ve başkanlığımız personelini gönülden tebrik ediyorum."