Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın talimatıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SEAH) Gazi ve Şehit Yakınları Destek Birimi kuruldu.

Şehit yakınları ve gazilerin hastane işlemlerini yürütmek, danışma ve kendilerine destek gayesiyle Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın talimatıyla SEAH’ta Gazi ve Şehit Yakınları Destek Birimi kuruldu. Bu çerçevede 15 Temmuz Sakarya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Gazi Ensar Özensel hususa binaen SEAH Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis’e teşekkürlerini iletti. Özensel, “Valimiz şehit ailelerimiz ve gazilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Sağ olsun desteklerini bizlerden esirgemiyor. Derneğimizin böyle bir talebi olmuştu ve bunun önemini kendisine anlatmıştık. Çok şükür artık bu proje hayata geçti. SEAH’ta oluşturulan bu birim için öncelikle Valimiz Çetin Oktay Kaldırım’a, İl Sağlık Müdürümüz Aziz Öğütlü’ye ve SEAH yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Konuda hastane personelleri de özen gösteriyor”

Dernek olarak projelerine devam edeceklerini aktaran Özensel, “Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ve Sağlık başta olmak tüm kurumlarla işbirliği içinde şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede yasal olarak hastanelerde öncelik hakları bulunan şehit ailelerimiz ve gazilerimizin, hastanelerdeki iş, işlemlerini yürütmek, danışmak ve kendilerine yardımcı olmak adına özel birim kuruldu. Kahraman gazilerimiz ve kıymetli şehit ailelerimizin tüm işlemlerini kolaylaştırmak adına yapılan bu çalışmayı çok önemli ve değerli buluyoruz. Bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin emanetleri ile yine canı pahasına vatanı savunan kahraman gazilerimiz için ne yapsak azdır. Bu konuda hastane personelleri de özen gösteriyor. Kendilerine de şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.