Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yılı dolayısıyla Karabağlar Belediyesi ve Karabağlar Kent Konseyi tarafından düzenlenen 9. Seçilmiş Kadınlar Kahvaltısı, Kibar Hizmet Kompleksi’nde gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Kent Konseyi Başkanı Pelin Erda, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Derya Durnabaş, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülüş Karakartal, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ERDA “KADINLARIN OLDUĞU YERDE DÜNYA DEĞİŞİR”

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Pelin Erda, açılış konuşmasında kadınların siyasi hayatta elde ettiği kazanımlara dikkat çekti. “Eskiden ‘kadın milletvekilimiz, kadın belediye başkanımız’ derdik; bugün çoğul konuşuyoruz. Hayal ettiğimiz noktada olmasak da kadınların olduğu yerde dünya değişir, dönüşür. Karabağlar bu konuda şanslı;çünkü kadın bakışıyla yönetilen bir ilçe. Yaşasın kadın dayanışması” ifadelerini kullandı.

KINAY “KADINLARIN MÜCADELESİ TÜM ALANLARA YAYILIYOR”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, konuşmasında kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatta elde ettikleri kazanımları daha da ileriye taşımak için süregelen mücadelenin önemine değindi. Atatürk’ün kadınlara kazandırdığı hakların bugünkü kazanımların temelini oluşturduğunu belirten Kınay“Bugün burada kadın belediye başkanı olarak konuşabiliyorsam, bu Atatürk’ün kadınlara duyduğu inanç ve açtığı yol sayesindedir. Bizlere düşen görev, onun ilkelerini daha da ileriye taşımaktır. Kadınların emeği sadece evlerde değil, sokaklarda, siyasette, ekonomide, her alanda var. Karabağlar da bu mücadelenin en güçlü adreslerinden biri. Bir kadın olarak burada durmak, kadın dayanışmasının bir parçası olmak, büyük bir onur ve sorumluluktur” diye konuştu.

Kınay “Kadınların emeği bu ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır”

Kadınların iş hayatında, siyasette, eğitimde, şiddete karşı mücadelede daha güçlü bir şekilde var olması için sesimizi yükseltiyoruz diyen Başkan Kınay “Bugün buradan hep birlikte ilan ediyoruz: Kadınlar yalnız değildir! Kadınların emeği, dayanışması ve kararlılığı, bu ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Ortak bir mücadeleyle, toplumsal cinsiyet eşitliğini, adaleti ve kadın haklarını her alanda büyüteceğiz. Sadece çalışan değil, seçilen kadınlar olarak bu sorumluluğun altına hep birlikte imza atacağız” dedi.

Kınay son olarak kadınların dayanışma gücüyle daha güçlü bir Karabağlar ve daha adil bir toplum yaratma kararlılığını vurgulayarak sözlerini noktaladı.