31 Mart günü gerçekleşen yerel seçimlerde Bilecik’in Osmaneli ilçesinde seçime giderek kaybeden Münür Şahin veda mesajı yayımladı.

Osmaneli’nde Belediye Başkanı olarak görev yapan ve AK Parti’den tekrar adaylığını açıklayarak seçime giden ve kaybeden Münür Şahin veda mesajı yayımlayarak yeni Belediye Başkanı Bekir Torun’a başarılar diledi. Şahin yaptığı açıklamada, ‘’İki dönemdir 10 yıllık süre içinde Osmaneli ilçemize Belediye Başkanı olarak hizmet ettim. Birlik ve beraberlik içinde ilçemizde, bölgemizde ve Türkiye’de örnek alınan birçok proje ve yatırımı gerçekleştirdik. Osmaneli Belediyesini mali yapısı güçlü, gayrimenkul zengini değerli ilçe yaptık. 31Mart’ta yapılan yerel seçimlerinde halkımızın tercihi İyi Parti Adayı Bekir Torun kardeşimiz oldu. Osmaneli halkının bu tercihini saygı ile karşılıyor, Bekir Torun kardeşime başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun, ilçemize güzel hizmetler yapmayı kendisine nasip etsin.

Osmaneli halkına 10 yıl başkanlık sürecimde verdiği destekler için teşekkür ediyorum. Tüm halkımızdan Allah razı olsun. Kısa bir süre dinlendikten sonra mesleğim olan Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız denetim işime tekrar başlayacağım’’ ifadelerine yer verdi.