HALK EKMEK FABRİKASI YENİDEN AÇILACAK

Yazılı olarak yapılan açıklamada önceliğin İnegöl’de kapatılan Halk Ekmek Fabrikasının yeniden açılmasına verileceği belirtildi. Başkan Adayı Yavuz yaptığı açıklamada, “İnegöl’de kapatılan Halk ekmek fabrikası yeniden açılacak. Çiftçilerimizle birlikte kendi buğdayını üretecek olan İnegöl Belediyemiz, vatandaşlarımızı hem ucuz hem de sağlıklı ekmeğe kavuşturacak. Ekmek fabrikası Yeni İnegöl bölgesinde faaliyete girerek, mobilyayı anımsatan tasarımla üretilecek büfelerde tüm İnegöl’e ekmek satışı yapacak. Hem çiftçimiz kazanacak, hem de İnegöl” diye konuştu.

KÖFTECİLER ÇARŞISI KURULACAK

İnegöl’ün Mobilya ve Oylat’ı ile birlikte tanınan en büyük markasının İnegöl köftesi olmasına rağmen, bunun iyi tanıtılamadığını belirten Yavuz, “İnegöl Köftemizin ünü bırakın Türkiye’yi tüm dünyaya yayılmış durumda. Ancak tahmin edilenin aksine köftecilerimizin sayısı çok az. Bu işletmelerimizde birbirinden bağımsız bölgelerde bulunuyor. . Özellikle şehre gelen yerli ve yabancı turistler genelde köftecilerin yer aldığı bir çarşıyı arıyorlar. Belediye Başkanlığını almamız durumunda İnegöl’de ki köftecilerimizle toplantı yaparak, projemizi o’nlarla paylaşacağız. Kanal İnegöl bölgesinde yapacağımız köfteciler çarşısı ile İnegöl’ün gastronomisine katkı sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

NAKLİYECİLER SİTESİ KURULACAK

İnegöl’de özellikle şehir içinde kalan nakliye firmalarının hem görsel anlamda hem de trafik yoğunluğu açısından İnegöl’ün imajına zarar verdiğini söyleyen Yavuz, “Mobilya şehri olan İnegöl’de Orhaniye Mahallesi Gazimagosa Caddesi başta olmak üzere farklı lokasyonlarda konuşlanan nakliye firmalarının daha sağlıklı bir lokasyona taşımayı planlıyoruz. Şehrin planlanması dikkate alınarak tüm nakliye firmalarına hizmet verecek sitemiz, İnegöl-Ankara karayolu üzerinde yer alacak. Yeni nakliyeciler sitemiz yemek yeme alanları, cami, motel gibi ihtiyaçlarında karşılandığı donanımda olacak” dedi.

HURDACILAR ŞEHRİN DIŞINA ÇIKARILACAK

Projeleri arasında hurdacılara ilişkin yapacakları çalışmaları da anlatan Yavuz, “Özellikle Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde yoğunlaşan hurdacı diye tabir edilen esnaflarımız İnegöl-Ortaköy –Alibey köy arasında kalan karaçayır bölgesinde yapılacak yeni alana taşınacak. İnegöl’ü düzenli bir yerleşim yerine getirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

DÜĞÜN VE KONGRE MERKEZİ YAPILACAK

Kongre merkezi ve düğün salonlarının yol açtığı trafik sorunlarına da yer veren Yavuz, “Büyüyen İnegöl’de ihtiyacı en çok hissedilen hizmetlerin arasında kongre merkezi yer almaktadır. İnegöl’de salonlar, belirli ölçeklerde olması nedeniyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapamamaktadır. Yine İnegöl’de ciddi anlamda düğün salonları ihtiyacı hissedilmektedir. Aylar öncesinden rezervasyon yaptırmak zorunda kalan vatandaşlar, büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Mevcut salonların ana akslar üzerinde olması nedeniyle belirli günlerde İnegöl trafiği felç olma noktasına gelmektedir. Gerek büyük salon ihtiyacı gerekse de otopark anlamın da yaşanan sorunlar, gerekse de ilçe trafiğine verdiği zararlar nedeniyle tam donanımlı yeni salonların yapılması gerekmektedir. Şehrin doğu ve batı yakasında yap-işlet-devret modeli ile 2 ayrı kompleks yapacağız. Salon ücretleri kar amaçlı değil, hizmet amaçlı olacak. İhtiyaç sahibi ailelerden salon ücreti alınmayacak” diye konuştu.