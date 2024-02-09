Bilecik’te annesiyle sokakta yapılan çalışmayı gören minik Barlas, elindeki oyuncak kamyona kum dökülmesini istedi. Oyuncak kamyona işçiler tarafından kepçeyle kum doldurulurken çocuğun sevinci görülmeye değerdi.

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü’nde muhtarlık tarafından kanalizasyon ve su şebeke arızaları nedeniyle alt yapı çalışması yapılıyordu. Bu esnada oradan annesiyle geçen 3 yaşındaki minik Mehmet Barlas Tiftik elindeki oyuncak kamyonuna kepçenin kum dökmesini istedi. O esnada orada bulunan Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe, çocuğu kırmadı. Kepçe operatörünün oyuncak kamyona kum dökmesinin ardından alanda çalışan başka bir işçi tarafından kamyon çocuğa verildi. Büyük bir sevinçle olay yerinden ayrılan minik Barlas’ın sevinci görülmeye değerdi.

"Benim arabamı doldurur musunuz dedi, biz de çocuğu sevindirdik"

Olayı İHA muhabirine anlatan Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe, "Köyümüzde kanalizasyon ve su şebeke arızaları nedeniyle su şebeke arızalarını tamir ediyorduk. Bu esnada bir çocuğumuz geldi elinde oyuncak arabasıyla. Adının Mehmet Parlas olduğunu söyledi ve ’Benim arabamı doldurur musunuz’ dedi. Biz de kepçeyle doldurduk, çocuğu sevindirdik" dedi.