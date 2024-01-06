İnegöl’de siyasi arenada yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte belediye başkanlığı için yarış kızışıyor. AK Parti, CHP, YRP, Genç Parti ve bağımsız adaylar arasında İnegöl’ün geleceğini şekillendirecek isim kim olacak, büyük bir merak konusu iken, Gelecek Partisi İnegöl İlçe Başkanı Sedat Yavuz İnegöl Belediye Başkanı Adaylığını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi’nin adayı Mehmet Kaygusuz ve Genç Parti’nin adayı Yüksel Çolpan da yarışta yerlerini aldı. Geçtiğimiz günlerde de bağımsız olarak ise Abdusselam İper adaylığını ilan etti.

İnegöl halkı, kendi belediye başkanlarını seçmek için 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidecek. Adaylar ve aday adayları arasında kimin öne çıkacağı ve İnegöl’ün geleceğini kimin şekillendireceği büyük bir merakla bekleniyor.