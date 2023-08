Etkinlik dünyasına Türkiye’nin en uzun soluklu ve en geniş kapsamlı festivali olarak damgasını vuran İstanbul Festivali, Festival Park Yenikapı’da tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin on dördüncü gününde Ömür Gedik ve Sefo sahne aldı.İSTANBUL (İGFA) - Trendyol Yemek Ana Sponsorluğu’nda ve Sipay’ın Fintek Sponsorluğu’nda gerçekleşen festivalin on dördüncü günü saat 16.00’da kapılarını açtı. 6 Ağustos’a kadar devam edecek ve birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleşeceği İstanbul Festivali’nin on dördüncü gününde de ziyaretçiler çeşitli etkinlikler ve konserlerle eğlence dolu bir yaz akşamı geçirdi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nde, göz kamaştıran ışıklı melek kanatları ve LED’li özel bir kostüm ile sahneye çıkan Ömür Gedik, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Festivale özel hazırladığı kostüm ile sahnede adete parlayan Ömür Gedik, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Türk Rap Müziği’nin başarılı ismi Sefo gecenin ikinci performansını gerçekleştirdi. Hit şarkıları, ‘Isabelle’, ‘Bilmem Mi?’ ve ‘Bonita’ gibi parçalarını seslendiren Sefo, sahne şovu ve dansçılarıyla beraber izleyenlerden büyük alkış aldı.

İstanbul Festivali 4 Ağustos Cuma günü, ana sahnede Blok3, Motive, Ceza’yı ağılayacak. Yarına kadar devam edecek İstanbul Festivali programında sırasıyla bugün Dolu Kadehi Ters Tut, yarın ise Sıla sahne alacak.

17 gün boyunca 36 sanatçının sahne alacağı İstanbul Festivali’nde biletler www.istanbulfestivali.com web sitesinden satın alınabiliyor.