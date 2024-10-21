İbrahim ve Çiğdem Sürücü çifti, şehitlikte yaptıkları ziyaret sırasında, "Oğlum, hain geberdi" diyerek duygularını dile getirdi.

Fetullah Gülen'in ölüm haberi, FETÖ'nün yayın organı Herkul tarafından duyuruldu ve ilçede büyük bir yankı uyandırdı. Pasinler’in kırsal Taşkaynak Mahallesi’nde, Çiğdem Sürücü, oğlunun mezarı başında dua ederek, "Bugün hafızımın düğününü ettiğim gün. Kafirdan dünya kurtuldu. Dokuz yıldır gözyaşlarım hiç kurumadı, umarım bunun tabutuna da taşlar bağlanır," ifadelerini kullandı.

Ölüm haberinin kendileri için büyük bir müjde olduğunu belirten Çiğdem Sürücü, "Bugün en mutlu günüm. Hem şehit anası hem de gururlu bir anayım," dedi. Aile, bu olayla birlikte biraz olsun rahatladıklarını hissettiklerini vurguladı.