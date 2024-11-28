Türkiye'nin dört bir yanından kitaplar gönderilen okula, son olarak Ankara Etimesgut Seyit Onbaşı İlkokulu'nun 2-A ve 3-A sınıfı öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde kitap topladı. Düzenledikleri kampanya ile Mudanya’daki Şehit Tunahan Yavuz İlkokulu'na kitap gönderen öğrenciler, örnek bir organizasyona imza atarak takdir topladılar.

Yazdığı romanda okula ismi verilen Şehit Tunahan Yavuz’a da yer veren yazar Ercan Çalışkan, “Yollar Kesişince” isimli romanının ilk baskısının tüm gelirlerini okulun kütüphanesine bağışladı.

13 Aralık Cuma günü saat 13.30’da açılışı yapılacak olan kütüphaneye Şehit Tunahan Yavuz’un annesi ve babası da katılarak destek verecek. Açılıştan sonra yazar Ercan Çalışkan da yeni kitabı için imza günü düzenleyerek yine gelirini okul kütüphanesine hediye edecek.