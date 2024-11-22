Kocaeli Şehir Tiyatroları, sezonun yeni oyunu olan Üç Jokerli Konken ile ayakta alkışlandı.

Yeni sezona 3 yeni oyunla "merhaba" diyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Üç Jokerli Konken’in prömiyerini yaptı. İzleyicilerin beğenisini kazanan oyun dakikalarca alkışlandı. SDKM’de sahnelenen oyunu, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, Başkan Vekili Berna Abiş, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve çok sayıda davetli takip etti. Oyunun sonunda Figen Büyükakın, oyunculara ve Kocaeli Şehir Tiyatroları ekibine çiçek takdim ederek başarılar diledi.

Petra Blume tarafından kaleme alınan ve Yücel Erten tarafından çevrilen oyun Erkan Taşdöğen tarafından yönetildi. Dekor tasarımda Eylül Gürcan, kostüm tasarımda Duygu Çakır Irmak, ışık tasarımda Ayşe Sedef Ayter ve müzikte Sertan İpek’in görev aldığı oyunda Seda Güven Şahin, Meltem Özsavaş, Seçil Mutlu Oğuz, Duygu Mine Özcan ve Tunç Efe başarılı bir performans sergiledi.

Programına hızla devam eden Şehir Tiyatroları, sezon boyunca "Savaş ve Barış", "Radyo-u Hümayun", "Vişne Bahçesi", "Kılıçarslan", "Aradığın Seni Arayandır", "Çöp Atlas", "Evvel Zaman İçinde" gibi izlenme rekorları kıran oyunlarını sergilemeye devam edecek.