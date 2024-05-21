Dilovası Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan şehit mezarlarına tek tek bakım yapıyor.

Dilovası ilçesinde bulunan şehit mezarlarına, Dilovası Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından bakım yapılıyor. Çalışmalar kapsamında mezarlıkların bakımı ve çevre düzenlemesi gerçekleşiyor. Belirli periyotlarla şehitlikte bulunan ağaçların budanması ve çimlerin biçilmesi çalışmaları da sürüyor. Şehitlikte bakımların devam edeceğini ifade eden Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şahadet şerbetini içen yiğitlerimiz için ne yapsak azdır. Şehitlerimizin ebedi istirahatgahı olan Dilovası Şehitliğinin bakımı ve çevre temizliğini rutin aralıklarla yapılmaktadır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.