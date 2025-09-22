

Anahtar Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından "Ortak akıl, ileri Türkiye" sloganıyla Gemlik Narlı açıklarında düzenlenen dalış etkinliğine şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra basın mensupları da katıldı.

Etkinliğe katılan Dağlıca karakolu gazilerinden Nedim Ayazman, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek "Şehitlerimizi hiç bir zaman unutmayacağız" dedi.

Selvi Bölükbaşı ise "Şehit ve Gazi yakınlarına böyle farklı bir etkinlik yapıldı ve bizde onların yanında olmak istedik, bizim içinde çok farklı bir deneyim oldu. Çok güzeldi ve çok keyif aldık" diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, "Ülkemizin milli bütünlüğü için hesap kitap yapmadan kendini ortaya koyan gazilerimize hürmet ediyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların varlığı, onların iradesi ile biz bu topraklarda hüküm sürüyoruz. Bu günkü farkındalığımızı onlar için yapıyoruz" dedi.

Dalış etkinliğinin ardından şehit ve gazi yakınlarına ikramlarda bulunuldu.

