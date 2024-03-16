Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde 18 Mart töreni için çalışmalar devam ediyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda Şehitler Abidesi’nde tören hazırlıkları sürüyor. Çevre Düzenleme Projesi tamamlanan alanda ağaç grubu bitkilerin dikimi yapıldı. Rengini şehitlerimizden alan, kırmızı beyaz rengi ile Türk bayrağını temsilen 20 bin adet şakayık çiçeği dikildi.

Çalışmalara ilişkin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. Yıl Dönümü kapsamında Şehitler Abidesi’nde alt yapı hazırlıkları titizlikle devam etmektedir. Çevre Düzenleme Projesi tamamlanan alanda ağaç grubu bitkilerin dikimi yapılmış ve rengini şehitlerimizden alan, kırmızı beyaz rengi ile bayrağımızı temsilen 20.000 adet şakayık çiçeği öncelikli olarak rölyef önü, Türk Bahçesi ve temsili şehitlikler olmak üzere hummalı bir çalışma ile dikilmiştir. Karşılıklı iki tribün ve 2 dev ekran tören alanına montajı devam ediyor. Alt yapı ve üst yapı inşai faaliyetler kapsamında günde 100 işçi ile temsili şehitliklere mıcır serilmiş, mermer temizliği yapılmış ziyaretçi konforu açısından yolların bakım çalışmaları tamamlanmıştır. Çanakkale Ruhu’nun gelecek nesillere aktarılması adına; Tarihi Alanı’nın tanınırlığını ve görünürlüğünü arttırarak aziz şehitlerimize olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemek için ziyaretçilerimizi coşku ile kutlayacağımız Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde “Bizim Çanakkale’ye bekleriz. Sizleri Tarihi Alan’da ağırlamaktan onur duyarız" denildi.