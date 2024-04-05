Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 179. Yılı etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ eski şehir mezarlığındaki şehitlikte anma programı düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 179. Yılı etkinlikleri kapsamında, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, eski şehir mezarlığında bulunan şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Anma programında yapılan duaların ardından, programa katılan katılımcılar tarafından şehitliklere karanfil bırakıldı. Programa; Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, şehit aileleri ve polis memurları katıldı.