Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanıklı olmadığı için yıkım kararı alınan SEKA Devlet Hastanesi Yürüyüş Yolu Semt Polikliniği için yıkım ihalesi düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eylül ayı encümen toplantısı Genel Sekreter Hayri Baraçlı idaresinde gerçekleştirildi.

Encümen gündemindeki konuların görüşüldüğü toplantıda SEKA Devlet Hastanesi’nin Cumhuriyet Bulvarı’nda yer alan Semt Polikliniğinin yıkım ihalesi düzenlendi. Depreme dayanıklı olmadığı için boşaltılan ve yıkım kararı alınan semt polikliniği için düzenlenen ihaleye dört istekli katıldı.

Toplam 2 bin 600 metrekare kapalı alana sahip polikliniğin yıkımı için en yüksek teklif 900 bin TL+KDV oldu. Kapalı teklif usulü düzenlenen ihalede Muhlis Ateş 750 bin, Recep Çalık 720 bin, Murat Serdar 361 bin ve Medet Sergin 250 bin TL teklif verdi. En yüksek teklifi veren üç isim açık artırmaya kalırken üçüncü turda en yüksek teklif 900 bin TL+KDV ile Muhlis Ateş’ten geldi.