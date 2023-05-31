HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Hakkındaki terör davası kapsamında Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisi ve desteklediği cumhurbaşkanı adayı için başarısızlıkla sonuçlanan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sonuçlarından dolayı özür dileyen Selahattin Demirtaş, aktif siyasete nokta koyduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Merhabalar. Yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajımdan iki paragrafı sizlerle paylaşıyorum:

'Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum.'

Hepinize yoldaşça selam, sevgilerimi gönderiyor, hepinizi hasretle kucaklıyorum. Özgür günlerde görüşebilmek dileğiyle."