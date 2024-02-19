Beşiktaş’ın 18 yaşındaki futbolcusu Semih Kılıçsoy, Konyaspor’a attığı golle bu sezon Süper Lig’de 8. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 49. dakikada genç futbolcu Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun’dan geldi. Semih, attığı bu golle ligdeki gol sayısını 8’e yükseltti.

Bu sezon Süper Lig’de 13 müsabakaya çıkan 18 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ve Rizespor ağlarını 2’şer, Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük ve Konyaspor filelerini 1’er kez sarstı.

Semih Kılıçsoy’un, UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 1 golü bulunuyor.