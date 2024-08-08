Sephora Hangi Ülkenin kozmetik mağazasıdır? Bugünkü yazımızda sizlerle bu bilgiyi paylaşacağız.
Hangi Ülkenin: Fransa
Kurucusu: Dominique Mandonnau
Kuruluş Tarihi: 1969
Kuruluş Yeri: Paris, Fransa
Tip: Bağlı Ortaklık
Sanayi: Tüketim Malları
Satış Alanı: Kozmetik ve Güzellik
Slogan: Güzellikle İlerleyin
Önemli Kişiler: Calvin McDonald (Sephora Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve CEO’su), Chris de Lapuente Global (Sephora Başkanı ve CEO’su)
Gelir: 4 milyar dolar (2013 – tahmini)
Resmi Sitesi: www.sephora.com.tr
Sephora Hakkında Bilgi
Sephora kozmetik mağazası; 1969 yılında Fransa’nın Paris şehrinde doğmuş bir markadır. Kurucusu Dominique Mandonnaud, Sephora markasını ilk olarak Limoges’te Shop 8 ismi altında bir parfümeri mağazası olarak açmıştır. Bu mağazanın diğerlerinden farkı, müşterilerinin parfümleri koklayabilmelerine, dokunabilmelerine ve denemelerine izin verilmesidir. Bu sebepten dolayı Shop 8 markası kısa sürede büyük ilgi görmüş ve sektöründe hızlı ilerleme kaydetmiştir.
Satış alanı günümüzde artık parfümler ile sınırlı kalmayıp güzellik, makyaj ve bakım gibi ürünlerle de mağazasını çeşitlendirmiştir. 2004 yılından bu yana “Güzellikle İlerleyin” sloganını kullanmaktadır. 2013 yılında tahmini geliri 4 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.
Sephora’nın resmi sitesine www.sephora.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Sephora Hangi Ülkenin
Cevap: Sephora Fransa’nındır.
Sephora Markaları
- Atelier Cologne
- Balenciaga
- Balmain
- Batiste
- Beauty Blender
- Benefit
- Biotherm
- Bumble and Bumble
- Bvlgari
- Calvin Klein
- Chloe
- Clarins
- Clarisonic
- Clinique
- Dior
- Dkny
- Dolce&Gabbana
- Erborian
- Ermenegildo Zegna
- Escada
- Estee Lauder
- Giorgio Armani
- Givenchy
- Glamglow
- Gucci
- Guerlain
- Hugo Boss
- Jimmy Choo
- Kenzo
- Kiesque
- Lacoste
- Lady Gaga
- Lancaster
- Lancome
- La Prairie
- Made in Sephora
- Maison Margiela Replica
- Make Up For Ever
- Marrakesh
- Michael Kors
- Montblanc
- Moschino
- Nails Inc
- Nars
- Opi
- Repetto
- Rexaline
- Rihanna
- Shiseido
- Solinotes
- Strivectin
- Tangle Teezer
- Tony Moly
- Urban Decay
- Versace
- Yves Saint Laurent
Sephora’nın Mağazaları Olan Ülkeler
- Fransa
- Amerika Birleşik Devletleri
- Yunanistan
- Çin
- İspanya
- İtalya
- Çek Cumhuriyeti
- Romanya
- Polonya
- Türkiye
- Portekiz
- Ortadoğu
- Singapur
- Malezya
- Avustralya
- Danimarka
- İsviçre
- Tayland
Sephora’nın Ülkemizde Şubesi Olan İller
- İstanbul
- Ankara
- İzmir
- Antalya
- Adana
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