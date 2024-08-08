Sephora Hangi Ülkenin kozmetik mağazasıdır? Bugünkü yazımızda sizlerle bu bilgiyi paylaşacağız.

Hangi Ülkenin: Fransa

Kurucusu: Dominique Mandonnau

Kuruluş Tarihi: 1969

Kuruluş Yeri: Paris, Fransa

Tip: Bağlı Ortaklık

Sanayi: Tüketim Malları

Satış Alanı: Kozmetik ve Güzellik

Slogan: Güzellikle İlerleyin

Önemli Kişiler: Calvin McDonald (Sephora Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve CEO’su), Chris de Lapuente Global (Sephora Başkanı ve CEO’su)

Gelir: 4 milyar dolar (2013 – tahmini)

Resmi Sitesi: www.sephora.com.tr

Sephora Hakkında Bilgi

Sephora kozmetik mağazası; 1969 yılında Fransa’nın Paris şehrinde doğmuş bir markadır. Kurucusu Dominique Mandonnaud, Sephora markasını ilk olarak Limoges’te Shop 8 ismi altında bir parfümeri mağazası olarak açmıştır. Bu mağazanın diğerlerinden farkı, müşterilerinin parfümleri koklayabilmelerine, dokunabilmelerine ve denemelerine izin verilmesidir. Bu sebepten dolayı Shop 8 markası kısa sürede büyük ilgi görmüş ve sektöründe hızlı ilerleme kaydetmiştir.

Satış alanı günümüzde artık parfümler ile sınırlı kalmayıp güzellik, makyaj ve bakım gibi ürünlerle de mağazasını çeşitlendirmiştir. 2004 yılından bu yana “Güzellikle İlerleyin” sloganını kullanmaktadır. 2013 yılında tahmini geliri 4 milyar dolar olarak hesaplanmıştır.

Sephora’nın resmi sitesine www.sephora.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sephora Hangi Ülkenin

Cevap: Sephora Fransa’nındır.

Sephora Markaları

Atelier Cologne

Balenciaga

Balmain

Batiste

Beauty Blender

Benefit

Biotherm

Bumble and Bumble

Bvlgari

Calvin Klein

Chloe

Clarins

Clarisonic

Clinique

Dior

Dkny

Dolce&Gabbana

Erborian

Ermenegildo Zegna

Escada

Estee Lauder

Giorgio Armani

Givenchy

Glamglow

Gucci

Guerlain

Hugo Boss

Jimmy Choo

Kenzo

Kiesque

Lacoste

Lady Gaga

Lancaster

Lancome

La Prairie

Made in Sephora

Maison Margiela Replica

Make Up For Ever

Marrakesh

Michael Kors

Montblanc

Moschino

Nails Inc

Nars

Opi

Repetto

Rexaline

Rihanna

Shiseido

Solinotes

Strivectin

Tangle Teezer

Tony Moly

Urban Decay

Versace

Yves Saint Laurent

Sephora’nın Mağazaları Olan Ülkeler

Fransa

Amerika Birleşik Devletleri

Yunanistan

Çin

İspanya

İtalya

Çek Cumhuriyeti

Romanya

Polonya

Türkiye

Portekiz

Ortadoğu

Singapur

Malezya

Avustralya

Danimarka

İsviçre

Tayland

Sephora’nın Ülkemizde Şubesi Olan İller

İstanbul

Ankara

İzmir

Antalya

Adana

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