Edirne’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağış olmaması nedeniyle debisi düşerek kuruma noktasına gelen Tunca Nehri’nin kenarındaki toprak yolda çökme meydana geldi.

Kentin önemli su kaynaklarından birisi olan Tunca Nehri kuraklık riski ile boğuşuyor. Debisi 4 metreküp/saniyeye kadar düşen Tunca Nehri yeşile büründü, yüzeyi çöp ve yosunlarla kaplandı.

Su seviyesi kritik seviyelere kadar düşen Tunca Nehri’ni görenler şaşırıp kalıyor. Yüzeyi plastik atıklar, cam şişeler, araç lastikleri ve çöplerle kaplanan nehir bataklığa döndü. Vatandaşlar, nehrin temizlenmesini ve bu bölgede önlem alınmasını istiyor.

Kuraklığın etkili olduğu kentte Tunca Nehri’nin yan tarafındaki yolda da çökmeler meydana geldi. Nehir kenarındaki işletmeler de bu durumdan mağdur oldu. İşletmelere giden yol, tedbir amaçlı araç trafiğine kapatıldı.

"Bir hafta içerisinde yolda çatlaklar oluştu"

Tunca Nehri kenarında işletmesi bulunan Taner Şıdım, "Kuraklıktan dolayı nehirde su çekilmesi ve yolda patlamalar oldu. Nehir kenarındaki masa sandalyelerimizi kenara 5-10 metre daha ileriye aldık. 7-8 yıl önce de böyle olmuştu. Ama bu yıl daha fazla kuraklık var. 1 hafta içerisinde yolda çatlaklar oldu. Yol yayalara açık ama yarık ve çatlaklardan dolayı araç trafiğine kapatıldı. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

"Daha önce hiç böyle olmamıştı"

Daha önce hiç böyle olmadığını ve bu yıl kuraklığın etkisiyle yolda çökmeler olduğunu gördüklerini söyleyen Edirneli vatandaşlardan Özcan Çoruk, "Daha önce hiç yoktu böyle bir şey. Bu kayma da büyük ihtimal nehrin kurumasından olmuştur. İnşallah düzeltilir. Buradaki işletmelere gidiyoruz, arabayla giremiyoruz. Nehirde de çok çöp var. Koku da çok kötü. Bu kokuda nasıl oturup çay içeceğiz" şeklinde konuştu.

"Çöp dolu ve kurumuş"

İnsanların oluşturduğu yapay kirliliğin doğayı etkilemeye başladığında rahatsız edici boyuta geldiğini söyleyen vatandaşlardan Ozan Sürmeli, Tunca Nehri’nin çöplerle kaplandığını ve kuruma noktasına geldiğini belirtti.

Kuraklığın etkisiyle nehirde su kalmadığını söyleyen Emirhan Karışık, ayrıca plastik, doğal olmayan atıklar, şişeler ve çöplerin kirliliğe sebep olduğunu belirterek bu rezilliği nehir kenarından geçen herkesin görebildiğini ifade etti.

"Nehir temizlenmeli ve kirlilik önlenmeli"

Tunca Nehri’nin temizlenmesi ve kirletilmesinin önlenmesi gerektiğini belirten Karışık, "Yağış olmadı, su azaldı. Hala bir temizlik yapılmadı. Bir önlem alınmasını bekliyoruz. Çağrımız acilen Tunca Nehri’nin temizlenmesi ve kirletilmesinin önlenmesidir. Bu da denetimle ve caydırıcı cezalarla olacak. Kuraklık için yapmamız gereken bazı şeyler var. Çöpümüzü çöp kutusuna atmak yerine yere atmayı tercih ediyoruz. O çok sevip bakmak istediğimiz suya yapıyoruz bunu. Burası halı saha değil yemyeşil olmuş. Kuraklık var. Su kullanımına dikkat edeceğiz. Olabildiğince ekolojik olmaya çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

"Bu görüntüler Edirne’ye yakışmıyor"

Tunca Nehri’nin acilen temizlenmesi ve önlem alınması gerektiğini söyleyen vatandaşlardan Tuğrul Zekai Tanrıverdi, "Bu görüntüler Edirne’ye yakışmıyor. Nehrin acilen temizlenmesini istiyoruz. Buraya acilen bir güvenlik ve kamera konulması lazım. Bu güzel nehri koruyamayız. Nehir yok oluyor, debi düştü, su yok kokuyor, balıklar ölüyor. Her tarafta çöp var. Elimizdeki su kaynaklarını korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.