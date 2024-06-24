İznik Belediyesi’nin kardeş şehri olan Çin’in seramik şehri Jingdezhen ile İznik’in seramik kardeşliği Çin Devlet Televizyonu ve Çin basınında geniş yer buldu.

Çin’in seramik şehri Jingdezhen ile Türkiye de Çini’nin başkenti İznik arasında kurulan bağlar her geçen gün meyvelerini vermeye devam ediyor. Bu kapsamda İznik’e gelen Çin Devlet Televizyonu ve basın mensupları ilçe genelinde çini üzerine çekimler yaparken, geçtiğimiz yıl Jingdezhen’e İznik Belediyesi adına davetli olarak giden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya ile de röportaj gerçekleştirdi.

Gerçekleşen röportajda ikili ilişkilere değinen Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya “Öncelikle herkesi Belediye Başkanımız Sayın Kağan Mehmet Usta adına selamlıyorum. İznik Belediyemizin kardeş şehri olan Jingdezhen’i seramik fuarı vesilesiyle Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Aras hocamız ile ziyaret ederek Seramik Fuarı’na davetli olarak katıldık. İznik ile Jingdezhen arasında ortaya çıkan seramik kardeşliğini yerinde görmek, yaşamak ve hissetmek için heyecanlı bir süreç oldu bizler için. İki şehrin ortak noktası olarak gördüğümüz seramik bizleri bir çok noktada da buluşturdu. Çin Porseleninin yüzlerce yıl önce Türkiye’ye ipek yolu aracılığıyla girmesi bizlerin tarihten gelen kültürel bağlarımız olduğunu ortaya koyuyor. Muhakkak ki her iki ülkede birbirinden bu anlamda etkilenmiştir. Bugün de gerek üretim teknikleri gerek gerek kullanım amaçlarıyla iki şehir arasında etkileşim hala devam etmekte. İznik ve Jingdezhen’in seramikten doğan kardeşliği bugün ikili ilişkilerimiz ile güzel bir şekilde devam etmekte. Bu kardeşliği gerek pazarlama, kültürel ziyaretler, şehirlerin ve ürünlerin tanıtımı alanlarında devam ettirmeyi planlıyoruz. İznik Çinisi’nin gerek tanıtımı, gerek üretimi ve bu alanda çalışan sanatkârlarımıza katkı sağlamak için bir çok çalışmamız var. İznik Çinisi Coğrafi İşareti belediyemize ait. Bu alanda İznik Çinisi’nin geliştirmek amacıyla belediyemizin “İznik Çini Mükemmeliyet Merkezi” projesi bulunmakta. Bu merkez ile İznik Çinisi’nin günümüz standartlarını belirleyerek, alt yapı üretimi, tanıtımı gibi çalışmaları gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımıza bu alanda eğitimler veriyoruz. Sempozyumlarla bu alandaki akademisyenlerin çalışmalarını topluyoruz. Ulusal ve uluslararası fuarlarda İznik Çinisi’nin tanıtımını sağlıyoruz” diye belirtti.

Xinhua Haber Ajansı tarafından hazırlanan haber ve klipte İznik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya’nın yanı sıra Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Aras’a ve İznikli Çini Sanatçısı Adil Can Güven’e de yer verilirken İznik’in tanıtımına katkı sunacak görüntüler de yer aldı.