Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nin birbirinden öğretici ve eğlenceli atölyeleri devam ediyor. 14 Haziran’a kadar devam edecek 5 haftalık programda çocuklar, baskı atölyesinden kukla atölyesine, belgesel atölyesinden gitar atölyesine kadar birçok farklı alanda yeni bilgiler ediniyor ve keyifli vakit geçiriyorlar.

Program çerçevesinde; sanat, bilim, doğa, müzik, drama gibi alanlarda çeşitli atölyeler düzenlendiği belirtilirken çocukların, hareketli resim, ebru, karakalem gibi sanatsal atölyelerde becerilerini geliştirdikleri, fen ve doğa, ülkemi tanıyorum atölyelerinde yeni bilgiler öğrendikleri, değerler eğitimi, çocuklar için felsefe atölyeleri ile de ahlaki ve etik değerleri pekiştirdikleri ifade edildi. Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi yetkilileri, “Çocuklarımızın bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için her zaman yeni projeler geliştiriyoruz. Çocuk Akademisi’nin ücretsiz programlarında çocuklarımıza farklı alanlarda yeni bilgiler kazandırmanın yanı sıra, keyifli vakit geçirme imkânı da sunuyoruz” ifadelerine yer verdi.