Serdivan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ’Hoş Geldin Bebek’ projesi çerçevesinde hazırlanan hediye paketini ilçede dünyaya gelen her bebeğin ailesine ulaştırıyor.

Hazırlanan hediye paketleriyle bebeklerin temel ihtiyaçlarına destek olmak amaçlanırken, anne ve babaların da mutlulukları paylaşılıyor. Hediye paketlerinin içinde; bez, ıslak mendil, şampuan, vücut losyonu, tırnak makası, ateş ölçer gibi bebek hijyen ürünleri yer alıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Serdivan İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınan bilgiler eşliğinde hazırlanan paketler evlerinde ailelere teslim ediliyor.