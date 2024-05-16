Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe merkezinde bulunan temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, ürün etiket fiyatı ile kasa satış fiyatı arasında fark olup olmadığını denetlerken, tespit edilen ihlallerle ilgili tutanak tanzim edildi. Ekipler, toplum ve insan sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak ve fahiş fiyat hareketlerini tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.