Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu’na katıldı. Sempozyumda konuşan Başkan Ahmet Akın “En büyük değerlerimizden olan üniversitemizin her zaman yanındayız” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin de paydaşlar arasında yer aldığı Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde 16-18 Mayıs günleri arasında düzenlenen İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu (ISILAJ-2024) Balıkesir Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı. 3 gün boyunca İdare Hukuku ve İdari Yargı mesleğinin duayenlerini ağırlayacak sempozyumun açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da katılım gösterdi. Program açılış konuşmalarıyla başladı.

‘Mesleğin duayenlerini bir araya getiren önemli bir organizasyon’

İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu’nun 4’üncüsüne bu yıl Balıkesir Üniversitesi olarak ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu “Ses getiren bir sempozyuma dönüşmeye başladı. Bu yıl, 9 üniversitenin katılımıyla toplamda 65 bildiri sunulacak. İdare Hukuku alanında Türkiye’deki en büyük organizasyon olarak devam eden ve aynı zamanda mesleğin duayenlerini bir araya getiren önemli bir organizasyon. Değerli akademisyenlerimiz aramızda olacak. Genç hukukçular için de çok önemli bir buluşma adresi oldu burası. Onların yazmış oldukları makalelere atıflarda bulunuyoruz. Bu onlar ve bizim açımızdan çok güzel bir olay. Tüm katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

‘Üniversitemizin her zaman yanındayız’

Tüm konuklara “Türkiye’nin en güzel şehri Balıkesir’e hoş geldiniz” diye seslenerek konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Balıkesir’i, hemşehrilerimizin emaneti olarak kabul ediyoruz. Bu emaneti daha yukarılara çıkarmak için hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden sadece memleketimin hayrına mücadele ediyorum. Bu süreçte Sayın Valim, Rektörüm, akademisyenlerimizin her birini tebrik etmek istiyorum. Balıkesir’in, devletçi anlayışı çok önemli. Kuvayı Milliye’nin başlangıç günündeyiz. 15 Mayıs’ta İzmir işgal ediliyor, 16’sında yiğit Balıkesirliler Alaca Mescit’te bir araya geliyor. İşte, o anlayışla, o inançla ve o birliktelikle en büyük değerlerimizden olan üniversitemizin her zaman yanındayız. Hizmetlerinin en büyük destekçilerindeniz” dedi.

“Balıkesir’imizi Türkiye’nin parlayan yıldızı yapacağız”

“Kuvayı Milliye anlayışını tüm Türkiye’ye yayıp o milli birlik ve beraberliği evlatlarımıza da aksettirmek ve daha sonraki nesillere de anlatılması üniversitemize güveniyoruz” diyen Başkan Akın “Balıkesir’imizi, Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmak için hep birlikte çalışacağız. İdare Hukuku ve İdari Yargı’nın demokratik hukuk devletinin olmazsa olmazı olduğunun bilincindeyiz. Sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri çizginin ustası Hasan Aycın’ın “Ben, Ben, Ben, Sen, Sen, Sen” isimli resim galerisini gezdi.