Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından İlköğretim Haftası münasebetiyle öğrencilere kırtasiye seti hediye edildi.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri; Mehmet Zorlu İlkokulu, Şehit Fethi Sekin İlkokulu ve Yunus Emre İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyen ekipler, ‘’Yeni eğitim öğretim yılının tüm idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Başkanımız Osman Çelik’in talimatıyla okulları ziyaret ederek öğrencilerimize kırtasiye seti hediye ediyoruz. Müdürlüğümüzün çocuklara ve öğrencilere yönelik faaliyetleri bu dönem de hız kesmeden devam edecek’’ ifadelerine yer verdi.