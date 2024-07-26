İspanyol ekibi Real Madrid, deneyimli basketbolcu Serge Ibaka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanyol temsilcisi Real Madrid, uzun rotasyonuna bir dönem takımda forma giyen İspanyol basketbolcu Serge Ibaka’yı kattı. Madrid’in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ibaka ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

34 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Alman takımı Bayern Münih ile Euroleague’de 12.6 sayı, 6.8 ribaund, 12. asist ve 1.2 blok ortalamalarıyla mücadele etti.

2011-2012 sezonunda kısa bir dönem Real Madrid’de oynayan İspanyol oyuncu kariyerinde NBA’de Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers ve Milwaukee Bucks’ta forma giydi.