Socios.com Türkiye X (Twitter) üzerinden yapılacak yarışma sonunda Galatasaray Fan Token sahibi çiftler, Socios.com’un RAMS Park’taki VIP locasında Galatasaray-Sparta Prag maçını izleme fırsatını elde edecek.

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu ve Galatasaray’ın Resmi Fan Token Partneri Socios.com, Sevgililer Günü yaklaşırken Galatasaraylı çiftlere sürpriz bir deneyim sunacak. Socios.com Türkiye X (Twitter) üzerinden yapılacak yarışma sonunda Galatasaray Fan Token sahibi çiftler, Socios.com’un RAMS Park’taki VIP locasında Galatasaray - Sparta Prag maçını izleme fırsatını elde edecek. Galatasaray’a sevgisini belirterek yarışacak çiftler, RAMS Park’ta hem Sevgililer Günü’nü kutlayacak hem de Galatasaray - Sparta Prag maçını seyredecek.

Fan Token’da da lider

Galatasaray taraftarı, Socios.com uygulamasında daha önce de ’favori takım’ seçiminde 100 bin sayısını geçerek, dünya devleri Manchester City, Paris Saint-Germain, Juventus gibi takımların taraftarlarını geride bırakmıştı.