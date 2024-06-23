Programa konuşmacı olarak katılan AK Parti 20. Dönem milletvekili Şevki Yılmaz, İsrail'in yıkılacağı tarihi açıklayarak, Türkiye'nin İsrail'in Azrail'i olacağını söyledi.

Program Kültür Park Amfi tiyatro merkezinde gerçekleştirildi.

Erdoğan Aydın ve Gürkan Demir ezgileriyle kulakların pasını sildi.

Mavi Marmara gemisinde yer alan İnegöllüler İlyas Sağlam, Fikret Bayram ve Varol Yılmaz, yaşadıkları anları anlattılar. Gazilere plaket takdim edildi.

Konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "İçimiz acıyor. Ama hükümetimizin gayretlerini görüyoruz. Oradaki şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim inşaallah bu zulümlere dur diyecektir." dedi.

GAZZE İÇİN İPTAL ETTİK

Uluslararası festivali Gazze de yaşananlar nedeniyle bu sene de iptal ettiklerini aktaran Taban, "Bazı vatandaşlarımızın bazılarından iptal konusuna tepki gösterenleri duydum. Pandemi dolayısıyla iptal ettiğimiz zamanlar oldu. Geçen yıl da deprem nedeniyle iptal etmiştik. Bu sene ise Gazze'de yaşananlar nedeniyle iptal kararı aldık. Bu toplum bizleri seçti. Oy verdi, el verdi. Bizlere inandı. Biz bir yıl değil beş yıl yapmasak da ölmeyiz, batmayız. Ama inşallah o kardeşlerimizi hissederiz. Geçen yıl da şunu söylemiştim: Geçen yılda bu işten ders çıkarmak gerek dedim. Çok büyük bir afet yaşadık. Bize özellikle deprem hadisesinin ve diğer afetler üzerine daha çok çalışalım, bir taraftan da acımızı yaşayalım dedim. Onun için ben yaptığımın sonuna kadar arkasındayım. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu konuda da genç kardeşlerimize şunu söylüyorum. Güzel kardeşlerim sizler için de çok çok güzel programlar icra edeceğiz, hiç merak etmeyin. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Muhabir: Murat Avcı