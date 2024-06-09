Geyve SGM’de düzenlenen tiyatro, halk oyunları ve müzikal gibi sahne performansları alkış topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin şehir genelinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezlerinde birbirinden güzel yılsonu etkinlikleri düzenleniyor. Bu çerçevede, Geyve SGM’de düzenlenen yıl sonu kapanış programı renkli görüntülere sahne oldu. 14 farklı branşta eğitimlerin sunulduğu Geyve SGM’de, yıl sonu etkinliklerinde öğrencilerin tiyatro, halk oyunları ve müzikal gibi sahne performansları katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. 7-14 yaş arası öğrenciler birbirinden farklı branşlarda aldıkları kursların sonunda becerilerini sergilemesinin yanı sıra öğrencilerin yıl sonu sergisi de büyük beğeni topladı.