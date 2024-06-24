Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) merakla beklenen yaz kurslarının ön kayıtları başladı. 28 Haziran tarihine kadar sürecek olan yaz kurslarında bu yıl öğrenciler 15 farklı branşta 6 hafta boyunca eğitim alacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde 2023-2024 eğitim öğretimin sona ermesiyle aile ve öğrencilerin merakla beklediği yaz kursları başlıyor. 7-14 yaş öğrencilerin eğitim göreceği SGM’lerde yaz kurs ön kayıtları başladı. Kayıtlar ise 28 Haziran Cuma gününe kadar sürecek. 6 hafta sürecek olan yaz kurslarının ilk dersi zili 1 Temmuz Pazartesi çalacak.

Adapazarı, Karasu, Sapanca, Geyve, Akyazı Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM) yaz kurslarında öğrenciler zengin ders içerikleriyle eğlenirken öğrenecek, yaz tatilini verimli bir şekilde geçirecek. Yaz kurslarında öğrencilere Satranç, Gitar, Bağlama, Dikkat Atölyesi, İngilizce, Akıl Oyunları, Drama, Ukulele, Tasarım, Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Robotik ve Kodlama, Mutfak, Gezi, Resim, Halk Oyunları gibi 15 farklı branşta eğitimler verilecek. Ayrıntılı bilgi Kurslar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi için 444 40 54 (dahili 3740-3741-3742-3781-3783), Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi için 418 18 36, Geyve Sosyal Gelişim Merkezi için 517 10 06, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi için 582 54 01 ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezi için 502 29 88 numaralarının aranabileceği ifade edildi.