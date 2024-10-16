İçişleri Bakanlığı bünyesindeki siber devriyeler, 28 Eylül-12 Ekim 2024 tarihleri arasında 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti. Söz konusu hesapların paylaşımlarının 2 bin 705’inin asayiş, bin 184'ünün terör olduğu belirlendi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "siber devriyelerimiz, sanal dünyada da suçluların peşinde" açıklamasını yaparak siber suçlarla mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu.

Son iki haftada siber devriyeleri 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti. Hesapların paylaşımlarının; 2 bin 705’inin asayiş, 1184'ünün terör, 383'ünün güvenlik, 84'ünün siber, 95'inin narkotik, 70'inin kaçakçılık ve 497'sinin diğer suç türleri olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Siber devriyelerimiz suç önleyici faaliyetlerine 7/24 iz takip ederek devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1846413611490570676