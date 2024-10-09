Dijitalleşmenin hızla artmasıyla birlikte Türkiye’de banka hesaplarına yönelik dolandırıcılık vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Hackerlar gelişmiş siber saldırılar ve kötü amaçlı yazılımlar kullanarak vatandaşların banka hesaplarını ele geçiriyor, kredi limitlerini habersizce artırarak kredi çekiyor.Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Bankaların genellikle sorumluluktan kaçınması tüketicileri büyük bir mağduriyetle baş başa bırakıyor. Uzmanlar hem bireylerin hem de bankaların bu saldırılara karşı daha bilinçli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

OLTALAMA SALDIRILARI İLE BİLGİLER ELE GEÇİRİLİYOR

Siber saldırganlar kullanıcıların zayıf noktalarını hedef alarak bankacılık bilgilerini ele geçiriyor. En yaygın kullanılan yöntemlerden biri oltalama saldırıları. Bu saldırılar sahte e-postalar veya SMS'lerle kişisel bilgilerin çalınmasıyla sonuçlanıyor. "Hesabınız tehlikede" gibi aciliyet hissi yaratan mesajlarla kullanıcılar sahte web sitelerine yönlendiriliyor. Bu sitelere giriş yapan bireyler farkında olmadan şifrelerini hackerlara teslim ediyor.

Bilişim Teknolojileri Uzmanları, "Oltalama saldırıları, kullanıcıları korku veya panik içine sokarak hızlı karar vermeye zorlar. Hackerlar bu yöntemle bankacılık bilgilerini çok kolay bir şekilde elde ediyor." diyor. Ek olarak kullanıcıların bu tarz mesajlara karşı dikkatli olmaları gerektiği ve şüpheli bağlantılara tıklamaktan kaçınmaları öneriliyor.

HESPERBOT: GELİŞMİŞ BİR BANKACILIK TROJANI

Bir diğer ciddi tehdit ise Hesperbot adlı kötü amaçlı yazılım. Bu yazılım genellikle oltalama saldırılarıyla cihazlara bulaşıyor ve kullanıcıların banka hesaplarını hedef alıyor. Hesperbot tuş kaydedici (keylogger) gibi araçlar kullanarak bankacılık işlemlerini izliyor ve kritik bilgileri topluyor. Ayrıca sahte bankacılık ekranları oluşturarak kullanıcıları yanıltıyor.

Uzmanlar bu konuda ise "Hesperbot, bankacılık işlemlerinde kullanıcıların kimlik doğrulama bilgilerini ele geçirmek için oldukça gelişmiş teknikler kullanıyor. Aynı zamanda mobil cihazlara da zararlı yazılımlar indirerek güvenlik önlemlerini aşabiliyor. Bu tür saldırılara karşı daha güçlü güvenlik çözümlerine ihtiyacımız var" ifadelerini kullanyor.

Wİ-Fİ AĞLARINA DİKKAT! KAFELERDE BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMAYIN

Siber güvenlik konusunda yapılan en yaygın hatalardan biri de kamuya açık Wi-Fi ağlarını kullanarak bankacılık işlemleri gerçekleştirmek. Hackerlar, güvenliği zayıf ağlar üzerinden veri trafiğini izleyerek kullanıcıların şifrelerine ve diğer kişisel bilgilerine ulaşabiliyor. Bu nedenle özellikle kafelerde veya ortak çalışma alanlarında bankacılık işlemi yapmanın büyük risk taşıdığı belirtiliyor.

UZMANLAR UYARIYOR: “GÜÇLÜ ŞİFRELER VE İKİ AŞAMALI DOĞRULAMA KULLANILMALI”

Kullanıcı hataları da siber dolandırıcılık vakalarında önemli bir rol oynuyor. Basit ve tahmin edilmesi kolay şifreler hackerların işini kolaylaştırıyor. Aynı şifrenin birden fazla platformda kullanılması ve düzenli olarak değiştirilmemesi, siber korsanlar için bir fırsat haline geliyor. Uzmanlar şifrelerin güçlü ve benzersiz olması gerektiğini, bunun yanında iki aşamalı doğrulama gibi ek güvenlik önlemlerinin mutlaka kullanılmasını öneriyor.

Bilişim güvenliği uzmanları bu konuda, "İki aşamalı doğrulama, hackerların sadece şifreyle hesaplara erişmesini zorlaştırır. Bankalar bu gibi ek güvenlik katmanlarını devreye alarak dolandırıcılık vakalarının önüne geçebilirler." ifadelerine yer veriyor.

BİYOMETRİK GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ YOLDA

Bazı uzmanlar biyometrik güvenlik çözümlerinin siber dolandırıcılığa karşı etkili bir önlem olabileceğini belirtiyor. Parmak izi, yüz tanıma ve ses doğrulama gibi teknolojiler, sadece şifreyle erişimin ötesinde kişiye özel verilerle doğrulama sağlıyor. Ancak bu sistemlerin de bazı zayıf noktaları bulunuyor. Biyometrik verilerin çalınması durumunda geri alınamaz oluşu güvenlik endişelerini de artırıyor.