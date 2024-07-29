Bursa Karacabey Eskisarıbey Mahallesi'nde çalışan karpuz ve domates üreticileri, aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanan satış düşüşlerine tepki olarak hasat ettikleri ürünleri tarlalara döktü. Bursa'da aniden bastıran aşırı sıcaklıklar, karpuz ve domates fiyatlarını olumsuz etkiledi.

35-40 dereceye varan sıcaklıkların hakim olduğu Bursa Karacabey Eskisarıbey Mahallesi'nde, tarlada hasat edilmeyi bekleyen karpuzlar ve domatesler sıcaklık nedeniyle zarar gördü. Bu durum karpuzun tarladan çıkış fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Yaşanan mağduriyetten şikayetçi olan çiftçiler, karpuz ve domateslerini tarlalara dökerek tepkilerini dile getirdi.