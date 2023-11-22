Meteoroloji’nin hava durumu tahminine göre bu hafta şehir genelinde sıcaklık yeniden yükselişe geçerken yağış için tarih verildi.

Bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 23 derece seviyelerini gösteriyor.

Perşembe sabah saatlerinde 11 derece olarak ölçülürken gün içerisinde çok bulutlu gökyüzü ve sağanak yağış geçişleriyle birlikte 18 derece seviyelerinde ölçülecek.

Cuma sabah saatlerinde termometreler 10 dereceyi gösterirken gün içerisinde çok bulutlu gökyüzü ve sağanak yağış geçişleriyle birlikte en yüksek 20 derece seviyelerinde olacak.

Cumartesi sabah saatlerinde sıcaklığı 12 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde çok bulutlu gökyüzüyle birlikte yer yer sağanak yağış geçişleriyle en yüksek termometreler 20 derece seviyelerinde ölçülüyor.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bugün İnegöl'de hava sıcaklığı gün içinde 20 dereceye kadar yükselirken, şehir genelinde sıcaklık artacak.