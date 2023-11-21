ABD Merkez Bankası faiz oranlarını paylaşmasından sonra, yatırımcılar endişeye kapıldı. Faiz oranlarının artması ile beraber altın fiyatlarını ne şekilde etkileyeceğine dair İslam Memiş değerlendirmeler yaptı ve yatırımcılar için dikkatli olunması gerektiğine dair uyarılarda bulundu.

İslam Memiş, küresel ekonomide yaşanan krizler sebebi ile altın fiyatlarının artması, ABD Merkez Bankasının faiz kararlarının kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Yarın ABD enflasyonu açıklamaya kavuşacak

Faiz oranlarının açıklanması ile beraber bu hafta altın fiyatlarında yaşanacak olan artışı takip eden yatırımcılar, uzman kişileri dinlemeye devam ediyor. İslam Memiş Kapalıçarşı’nın nabzını tutmaya devam ediyor. Yarın ve Perşembe günü için ise önemli bir gelişme yaşanacağını dile getirdi.

Yarın açıklanması beklenen ABD enflasyon verisi sonrası altın fiyatlarında değişiklik olacağını dile getiren İslam Memiş “beklenilen faiz oranları üst seviyede çıkarsa, faiz artırımı durumu artar. Bu sayede altın fiyatlarında bir düşüş yaşanabilir. Fakat benim düşüncem enflasyonun beklenenden daha az olması ve altın fiyatlarında yükseliş yaşanması “dedi.