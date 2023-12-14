Özellikle karın bölgesinde oluşan yağlar ise, en inatçı ve ve en zor zayıflayan kısımlar. Şimdi sizlere en başta karın, kalça ve basen olmak üzere vücudumuzun diğer bölgelerinde de etkili, sindirim sistemimizi hızlandırarak yağları yakacak özel bir kür tarifi paylaşacağız.

Bundan önce belirtmeliyiz ki; hiçbir içecek mucize şekilde, yediklerimize dikkat etmeden ve spor yapmadan yalnızca bir şeyler içmekle yağlarımızı eritmez. Bu tür tarifler başlı başına bir mucize oluşturmaz fakat çok önemli bir katkı sağlar. Paylaşacağımız bu tarifi diyet yaparken rahatlıkla tüketebilirsiniz. İçeceğin içerisinde bulunan zencefil metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar ve çok iyi bir yağ yakma özelliği vardır. Zerdeçal ise yağların daha iyi çözünmesini sağlar ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Karabiberin zerdeçalın etkisini artırma özelliği vardır.

Gerekli Malzemeler:

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı toz zerdeçal

Bir fiske karabiber

Hazırlanışı:

Cezveye bir bardak süt ve diğer tüm malzemeler eklenir ve kısık ateşte kaynatılır. Kaynayınca kapatılır ve ılımaya bırakılır. Gece yatmadan iki üç saat kadar önce içilirek sonrasında hiç bir şey yemeden yatılır. 15 gün kadar devam ettikten sonra bir hafta kadar ara verilmelidir. Diyet esnasında kullanabileceğimiz bu kür iki üç kez tekrarlanabilir.