Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarında 4 ile 5 lira arasında bir artış öngördüklerini açıklamıştı.

ÖTV zammı sonrasında Philip Morris sigara grubunda zam yapıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Ancak Erol Dündar, sosyal medyada dolaşan zamlı listeyi yalanlayarak, sigara fiyatlarına henüz zam yapılmadığını ve yayılan listenin sahte olduğunu belirtti.

Dündar, X hesabında Piyasada #sigara ya zam geldiğine dair bir liste dolaşıyor sigaraya henüz zam gelmedi yayınlanan liste sahtedir itibar etmeyin." açıklamasını yaptı.