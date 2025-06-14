Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 24. kez düzenlenen Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları çerçevesinde gerçekleştirilen "Şairler Liselerde" programıyla 19 şair, Sakarya’daki beş farklı lisede öğrencilerle buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları kapsamında düzenlenen "Şairler Liselerde" programıyla 19 şair, yüzlerce öğrenci ile buluşarak şiir dolu söyleşiler gerçekleştirdi. Program çerçevesinde öğrenciler, şairlerden hem şiir dinledi hem de edebiyat üzerine sohbet etme imkânı buldu. Şairlerin kendi deneyimlerini aktardığı buluşmalar, gençlerin edebiyata olan ilgisini pekiştirdi. Şiir dolu anlara sahne olan buluşmalar çerçevesinde, Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’nde Ahmet Sarı, Dilara Ayşe Akdeniz ve Ercan Yılmaz, Adapazarı İmam Hatip Lisesi’nde Hüseyin Atlansoy, İbrahim Nasrallah, Kenan Göçer ve Müberra Karadayı, Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi’nde ise Ertuğrul Rast, Hayriye Ünal, Gayrat Mecid ve Zeynep Arkan yüzlerce öğrenci ile bir araya geldi. Şiirin büyüsünün hissedildiği samimi buluşmaların diğer adreslerinde ise Erenler Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi’nde Atakan Yavuz, Mehmet Aycı, Nergihan Yeşilyurt ve Seyhan Yakupi, Arifiye Necmettin Erbakan Fen Lisesi’nde ise Ayşenur Biçer, Erol Tufan, İhsan Deniz ve Leyla Arsal öğrencilerle buluşarak şiir üzerine söyleşiler gerçekleştirdi.