Bu yıl 7. kez gerçekleştirilecek olan “Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali” 15 - 18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Bu yıl "Özgür Gazze” temasıyla sinemaseverlerle buluşacak.xBURSA (İGFA) - İlki 2018 yılında yapılan " Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali " bu yıl 7. kez gerçekleştiriliyor. Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay’ın girişimleriyle 7 yıl önce başlanan ve o zamandan beri aralıksız olarak her yıl farklı temalarla organize edilen Festival bu yıl “Özgür Gazze” temalı olarak gerçekleşecek. Geçtiğimiz yıl da İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımına başladığı günlerde gerçekleşen 6. Festival temasını hemen “Kalbimiz Gazze” olarak belirlemiş ve bütün festival boyunca Filistin ve Gazze üzerine filmler söyleşiler ve sunumlarla İsrail’in soykırımcı tabiatı ortaya konulmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü himayesi, Siirt Valiliğinin ev sahipliği ve Siirt Üniversitesi`nin destekleri ile 15 – 18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Festival her geçen yıl daha da geniş bir katılıma sahne oluyor. Bu yıl onlarca yabancı ülkeden film başvurularının yapıldığı Festivale geniş bir katılımın olması bekleniyor.

FESTİVAL FİLİSTİN`İ SİİRT`E TAŞIYACAK

Açılışını kadim tarihi olan Eruh`ta yapacak olan Festival boyunca Filistin`in kültürel, siyasi ve tarihi analizleri yapılacak ve Filistinli misafirlerin katılımı ile Gazze`nin tarihi direnişine birinci ağızdan şahitlik edilecek. Ayrıca çok sayıda STK temsilcisi ve ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış sinemacı çok sayıda söyleşi, atölye ve gösterimle katkı sunacak.

FİNALDE “GRUP YÜRÜYÜŞ” KONSERİ

Festival, 18 Ekim Cuma günü Siirt`te “Özgür Gazze” temasını Grup Yürüyüş konseri ile tamamlayacak. Kazanan filmlerin ödüllendirileceği Festival Kapanış Töreni Siirt Merkez`de yapılacak tören ve ardından konser ile son bulacak.