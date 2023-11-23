Alınan bilgilere göre, ilçenin Maden Köyü'nde bulunan özel bir bakır madeninde göçük meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Enkaz altından çıkartılan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zekai Can Calık ve Emre Gökduman hayatını kaybetmişti.

Orhan Gültekin ise, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı ve ölü sayısı 3’e yükseldi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyu ilişkin Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada, Etibakır arama şirketine ait bakır madeninde saat 01.25 sularında bir madem göçüğü meydana geldiğini söyledi.

“Maalesef bu göçüğe maruz kalan 5 işçi kardeşimiz olmuştur” diyen Vali Kızılkaya, “Vefat eden kardeşlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun diliyoruz. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Konuyu takip ediyoruz. Uzman ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz, arama-kurtarma, UMKE, sağlık, jandarma, kaymakamlığımız tüm yetkililerimiz burada. Yakından takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun diliyorum” dedi.

Öte yandan cenazeler, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.