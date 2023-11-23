Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre; Bursa'da bugün sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11° seviyelerinde seyrederken en yüksek sıcaklık ise 18° olarak tahmin ediliyor.

Haftanın son iş günü Bursa'da kuvvetli sağanak yağış devam ederken en düşük hava sıcaklığı 9° seviyelerinde seyredecek.

25 Kasım Cumartesi günü ise en düşük hava sıcaklığı 11° olarak ölçülürken gün içinde sağanak yağış Bursa'yı etkisi altına alacak.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

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İnegöl'de hava nasıl olacak?

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İnegöl, bugün sağanak yağışın etkili olduğu bir güne başlarken en düşük hava sıcaklığı 7° seviyelerinde seyredecek.

İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini

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