İstanbul Şile’de bir sahilde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yer aldığı bir sürü denize giren vatandaşların arasında başıboş bir şekilde dolaşırken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.NURCAN KIRCALI / ŞİLEHABERLERİ.COM

İSTANBUL (İGFA) - Şile’de atların ardından büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar vatandaşların arasında cirit attıkları görüntülere yansıdı.

Çok sayıda vatandaşın toplu olarak denize girdikleri sahilde Cankurtaran ekiplerinin de şaşkın bakışları arasında vatandaşların arasına girerek sahilden uzaklaşan hayvanlar vatandaşlar arasında şaşkınlık yarattı.

Geçtiğimiz haftalarda aynı şekilde sahilde nereden geldiği belli olmayan atlar adeta korku yaratmış şimdiyse büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar Şile plajlarında görüntülendi.

Bu durum karşısında vatandaşlar Şile sahillerinin nasıl olsa kontrolsüz olduğu yönünde yorum yaparken bazı vatandaşlarda “Güneşlendiler denize girip köylerine geri dönüyorlar” nasıl olsa kontrol yok çevreyi düşünen yok diyerek tepki gösterdikleri edinilen bilgiler arasında.