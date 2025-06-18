Kadınların sosyal, kültürel ve bireysel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen atölyeler, kentin dört bir yanına yayılıyor.MERSİN (İGFA) - El işi, seramik, dikiş, müzik gibi çeşitli branşlarda kurs faaliyetlerinin yürütüldüğü Atakent Kadın Atölyesi; Silifke’de yaşayan kadınlar kadar, yaz tatili için bölgeye gelenlere de önemli bir sosyalleşme alternatifi sunuyor. Büyükşehir, atölye içerisinde hayata geçirdiği oyun odası ile çocuğu olan kadınları da unutmuyor.

Kadınlara yönelik birçok eğitim ve etkinliğin düzenlendiği atölyede, değişik konularda seminerler de düzenleniyor. Bu kapsamda atölyede son olarak ‘Kadın Sağlığı Semineri’ gerçekleştirildi. Toros Üniversitesi’nden Öğretim Üyeleri Dr. Nazife Akan ve Dr. Yağmur Sürmeli’nin katılımıyla gerçekleşen seminerde, kadın sağlığına dair güncel ve önemli bilgiler paylaşıldı.

SİPAHİOĞLU: “ATAKENT KADIN ATÖLYESİ, KADINLARIN YENİ ADRESİ OLDU”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Atakent Kadın Atölyesi Sorumlusu Elçin Sipahioğlu, kadınlara yönelik birçok aktiviteyi Atakent Kadın Atölyesi’nde yapmaya çalıştıklarını anlatarak, “El sanatları atölyelerimiz var. Yakın zamanda cilt bakımı ve güzellik atölyemiz açılacak. Koro çalışmalarımız başladı. Haftada bir ya da iki kez, kadınlara yönelik seminerlerimiz ve eğitimlerimiz oluyor. Gönüllü fizyoterapist arkadaşlarımız, ayda bir kere kemik erimesi hakkında bilgilendirme yapıyorlar” dedi.

Hafta içi 8.00 ile 17.00 arası açık olduklarını kaydeden Sipahioğlu, “Kadınlar buraya istediği saatte geliyor. Öğleden önce ve sonra kurslarımız var. Çocuklarıyla gelen kursiyerlerimiz için, çocuklara özel küçük bir oyun odamız da mevcut” ifadelerini kullandı. Atölye’de belli zamanlarda gerçekleşen Kadın Sağlığı Seminerlerinin de çok verimli geçtiğini belirten Sipahioğlu, en son Toros Üniversitesi’nden Öğretim Üyeleri Dr. Nazife Akan ve Dr. Yağmur Sürmeli’nin, kadın sağlığı konusunda katılımcılara önemli bilgi verdiklerini kaydetti.

Kursiyerlerin, Kadın Atölyesi’ni kendi evleri gibi gördüklerini de sözlerine ekleyen Sipahioğlu, “Kadınların burada değişik hobiler edinmelerini, sosyalleşmelerini ve burada ürettikleri ürünleri satarak kazanç sağlamalarını istiyoruz. Biz herkesi buraya bekliyoruz. Buraya sadece kahvemizi içmeye de gelebilirler. Burası sonuna kadar kadınların. Kadınlar burayı ayakta tuttuğu sürece, biz onlara her konuda destek olacağız” diye konuştu.

KADINLAR, SOSYALLEŞEREK ÖĞRENMENİN KEYFİNİ ÇIKARTIYOR

Atakent Kadın Atölyesi’nin birçok kursundan yararlanmak istediğini söyleyen vatandaşlardan Mucide Gökçay, “Burada böyle bir merkez yoktu ve ihtiyacımız vardı. Ben burada devamlı kalıyorum. Arayış içindeydim. Buranın açılmasına çok sevindim.” dedi. Düzenlenen kadın sağlığı seminerinden de çok memnun olduğunu sözlerine ekleyen Gökçay, “Kadınları her konuda aydınlatmak çok güzel bir şey. Kadınlarımızın bilinçlenmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Atakent Kadın Atölyesi kursiyerlerinden emekli öğretmen Nimet Soğancı, “Buraya 1 haftadır devam ediyorum. Şu anda el işi çiçek yapıyorum. Dikiş ve seramik bölümüne de katılmayı istiyorum. Bugün üniversiteden gelen hocalarımız, kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yaptılar. Çok memnun olduk” diye konuştu.

Bir başka kursiyer Sultan Ünal, uzun zamandır böyle bir atölyenin açılmasını beklediğini ifade ederek, “Susanoğlu’nda böyle bir yer gerekliydi. Bu tür faaliyetlerin olması güzel bir şey. Kadın sağlığı ile ilgili de güzel bir bilgilendirme semineri yapıldı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel şeyler yapıyor” dedi.

Fatma İnözü de Kadın Atölyesi’nin açılmasını kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “24 senedir burada yaşıyorum ve herhangi bir aktivite yoktu. Şu anda ortam mükemmel. Beklediğimiz, özlem duyduğumuz bir şeydi bu. Burada bütün sanatlar bir araya gelecek. Seminer de fevkaladeydi” ifadelerine yer verdi.